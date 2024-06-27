Şanlıurfa'da motosikletle traktör çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde motosikletle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Seyfettin A. (18) yönetimindeki 01 UJ 922 plakalı traktör Yardımcı Mahallesi kavşağında Mustafa K'nın (19) kullandığı 63 AHT 506 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa K. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Seyfettin A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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