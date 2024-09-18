Şanlıurfa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mehmet Ç. idaresindeki 63 AAB 777 plakalı otobüs, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde, Mehmet Emin E'nin kullandığı 63 AEP 519 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otobüs-Otomobil Kazasında 6 Yaralı - Son Dakika
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