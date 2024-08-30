Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
M.F.G'nin kullandığı 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat idaresindeki 02 BJ 102 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Suruç kara yolu 15. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücülerden Ali Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 5 kişi Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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