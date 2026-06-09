Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı

Şanlıurfa\'da Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı
09.06.2026 16:28
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Siverek'te şarampole devrilen araçta F.G. yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

F.G. idaresindeki 63 ABL 257 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolu Çavuşlu Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Siverek, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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