Şanlıurfa\'da Otomobil İnşaat Çukuruna Düştü: 3 Yaralı

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ŞANLIURFA'da bariyerleri aşıp, inşaat çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi, yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen ve sürücüsü öğrenilmeyen 34 EM 0079 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp, 6 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 3 yaralıyı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)