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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa\'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

02.02.2024 19:51
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Siverek-Şanlıurfa kara yolu 3. kilometresinde M.E.Y. idaresindeki 34 GPU 094 plakalı otomobille M.G. yönetimindeki 06 TLH 02 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile H.Ö, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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