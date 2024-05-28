Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fuat Kocaoğlu (50) idaresindeki 34 CKY 737 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu Arıkök Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü Kocaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerindeki incelemenin ardından Kocaoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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