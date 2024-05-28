Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin sürücüsü Fuat Kocaoğlu hayatını kaybetti. Kazada, otomobil refüje çarparak devrildi.

28.05.2024 18:05
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Fuat Kocaoğlu (50) idaresindeki 34 CKY 737 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu Arıkök Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü Kocaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerindeki incelemenin ardından Kocaoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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