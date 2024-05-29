Şanlıurfa\'da Otomobil Tarlaya Devrildi: 1 Ölü

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ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, takla atarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Fuat Kocaoğlu (62), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Arıkök Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fuat Kocaoğlu yönetimindeki 34 CKY 737 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Fuat Kocaoğlu'nun öldüğü belirlendi. Kocaoğlu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.