Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Osman G. idaresindeki 06 BK 2501 plakalı otomobil, Devteşti Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 52 yaşındaki Abdulgafur İmrer'e çarptı.
Ağır yaralanan İmrer, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İmrer, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Otomobil Yaya Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
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