Şanlıurfa\'da Otomobilin Kanala Devrilmesi: 5 Yaralı

Güncel

ŞANLIURFA'da otomobilin yol kenarındaki kanala devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Habib Kubacık'ın kullandığı 50 DT 449 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki kanala devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi, yaralı olarak kanaldan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kent merkezindeki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA