Şanlıurfa'da Otomobilin Lastiğini Değiştirenlere Tır Çarptı: 3 Ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Otomobilin Lastiğini Değiştirenlere Tır Çarptı: 3 Ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin lastiğini değiştirmek için araçtan inen kişilere tırın çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda ayrıca 1 kişi ağır yaralandı.

22.08.2024 12:46
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin lastiğini değiştirmek için araçtan inen kişilere tırın çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Ferhat Bingöl'ün (40) kullandığı 06 AB 569 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa arasında lastiği patlayınca değiştirmek için sağ şeride çekti.

Bu sırada A.U'nun (34) kullandığı 73 DD 443 plakalı tır, lastiği değiştiren sürücü ve yanındaki 2 kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü ile Halil Ayhan Sunan'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Serhat Çakar (26) ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü A.U. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Birecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Otomobilin Lastiğini Değiştirenlere Tır Çarptı: 3 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Otomobilin Lastiğini Değiştirenlere Tır Çarptı: 3 Ölü - Son Dakika
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