Şanlıurfa\'da PKK propagandası yapan 17 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki izinsiz bir yürüyüşte terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekiplerce Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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