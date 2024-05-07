Şanlıurfa'da PKK propagandası yapan 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK propagandası yapan 17 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da PKK propagandası yapan 17 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.

07.05.2024 13:03
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki izinsiz bir yürüyüşte terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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