Şanlıurfa'da PKK/PYD mensubu terörist yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK/PYD mensubu terörist yakalandı

Şanlıurfa\'da PKK/PYD mensubu terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu bir terörist yakalandı. İstihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı ve ekipler tarafından terörist sınır hattında yakalandı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

19.02.2024 16:55
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Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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