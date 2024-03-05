Şanlıurfa\'da PKK/PYD mensubu terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırından yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, tarımsal üretimi etkileyen faktörler ve kaynakların etkin kullanılması konularında önemli açıklamalarda bulundu. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve sektörel stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle birlikte tarımsal üretim planlaması süreci başlatıldı ve bu süreçte sözleşmeli tarım da düzenlemeler yapıldı. Toplantıda ayrıca, ekilmeyen arazilerin kiraya verilmesi, sözleşmeli üretim ve arazi toplulaştırılması gibi konular da ele alındı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, yılın 67'nci gününün 'Dünya Zonguldak Günü' olarak belirlenmesini istediklerini ifade etti. Çağlayan, Zonguldak'ın enerji üssü olarak anılmaya başladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisiyle Türkiye'nin göz bebeği haline geldiğini belirtti.
Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Resul Aslan (22) idaresindeki otomobil, yön levhasının beton kaidesine ve metal direğine çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin bu yıl 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm gelir hedefi olduğunu belirterek, "2024'te Almanya bazında 7 milyon (turist) sayısını geçmeyi umuyoruz.
AK Parti Şırnak Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Şırnaklı esnaf 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde hizmet siyasetinden yana tercihlerini kullanacaklarını belirtti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Arıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Sıddık Y. isimli kişi elektrik direğine çıkarken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. İnceleme başlatıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucu, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.
Sinop Seyit Bilal İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nda öğrenciler ve öğretmenler senaryo gereği binayı tahliye etti. Tatbikatta depremden etkilenen ve yaralanan öğrenciler ambulansa bindirildi.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 290 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 135 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 295 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 6,5 artışla 2 milyon 290 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 150 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 32 milyon 930 bin 583,31 lira, işlem miktarı ise 2.771,08 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 153 milyon 594 bin 982,11 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz, Uğuras Kıymetli Madenler, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri ve Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.
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