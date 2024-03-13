Şanlıurfa\'da Roma dönemine ait 93 sikke ele geçirildi

KESK, iktidarı eleştirdi: Gerilim, şiddet ve çatışma ile sürdürülen bir iktidarla karşı karşıyayız

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, yeni dönem Merkez Yürütme Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında, iktidarın gerilim, şiddet ve çatışma ile sürdüğünü, uluslararası sermayeye alan açtığını, hukuk ve insan haklarını yok saydığını belirtti. Karagöz ayrıca, deprem bölgesinde yaşanan sorunlara ve altın madeni faciasına da değindi ve KESK'in kamu emekçisi ve emeklisi için mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.