Şanlıurfa\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı vatandaşların, dolu nedeniyle araçlarının zarar görmemesi için üzerini karton ve bezlerle örtmeye çalıştığı görüldü.
