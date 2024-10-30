Şanlıurfa'da Sakat Ceylan Yavrusunun Tedavisi Başarıyla Devam Ediyor

Güncel

Şanlıurfa'da doğada sakat ve bitkin halde bulunduktan sonra tedaviye alınarak 4 kez ameliyat edilen 1 yaşındaki ceylan yavrusu, vitamin takviyesiyle güçlendiriliyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında tutulan ceylanların neslinin devamı için çaba gösteriliyor.

Şanlıurfa kırsalında belinden sakatlanmış ve bitkin halde yaklaşık 2 ay önce ekipler tarafından bulunan 1 yaşındaki ceylan yavrusu, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

Ceylan yavrusu, merkez sorumlusu veteriner hekim Uğur Özbay ve 5 kişilik ekibi tarafından tedaviye alındı.

Röntgeni çekilen ceylanın bel ve ayak kemiğinde darbeden kaynaklanan felç tespit edildi.

Ceylan yavrusu, biri AA ekibinin de görüntülediği 4 başarılı ameliyat geçirdi.

Güçlenmesi için 28 vitamin takviyesi yapılan ceylan yavrusu, fizik tedaviye alındı.

Sağlığına kavuşmaya başlayan ceylan, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

"Tedavisi sonuç verdi, hareket kabiliyetini kazandığı görüldü"

?Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, AA muhabirine, ceylanların kendileri için çok değerli olduğunu ve popülasyonlarının artırılması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Doğada sakat ve bitkin halde bulunan ceylanın da yeniden eski günlerine dönecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mumcuoğlu, şöyle konuştu:

"Aylardır burada yoğun bakımla tedavisi gerçekleştirildi ve tedavisi sonuç verdi. İnşallah ceylanımızı Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonumuza kazandıracağız. Dolayısıyla burada emekle, bir süreç içerisinde tedavisi tamamlanarak tekrar hayata kazandırıldı. Sakatlanan bu ceylan yavrusunun yoğun bakımla, ilaç tedavisiyle ve röntgen çekimleriyle tekrar bu felç riskini atlatıp, hareket kabiliyetini kazandığı görüldü. İnşallah en kısa sürede de tekrar doğaya kazandırılacak."