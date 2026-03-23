Şanlıurfa'da Sel: Aile Zor Kurtuldu
Şanlıurfa'da Sel: Aile Zor Kurtuldu

23.03.2026 14:20
Şanlıurfa'da sağanak sonrası sel suları bir evi bastı; kiracı aile, çocuklarını zor kurtardı.

ŞANLIURFA'da etkili olan sağanak sırasında deredeki taşkın nedeniyle oluşan selin vurduğu ede yaşayan 7 kişilik aile, canlarını zor kurtardı. Evde kiracı olarak oturan Kemal Ölmez "Çocuklarımızı güçlükle çıkardık. Eve girdiğimizde sanki savaş çıkmış gibiydi. Çamaşır makinesi parçalanmış, yatak ve mobilyalar kullanılamaz hale gelmiş. Hiçbir eşyamız kalmadı" dedi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve merkez ile Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle dereler taştı, ekili tarım arazileri ile bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Tıkanan mazgallar nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kentin simgelerinden Balıklıgöl'de de su seviyesi yükseldi. Yağışların bugün etkisini kaybettiği kent merkezinde belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması başlattı.

Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde ise sel sularının bastığı evdeki hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Evin arka bahçesinden mutfağa giren sel sularını fark eden Ölmez ailesi, çocuklarını ayakkabısız şekilde kucaklarına alarak güçlükle dışarı çıktı. Kısa sürede tüm evi kaplayan ve yaklaşık 2 metreye ulaşan sel suları kapı ve pencerelerden dışarı taştı. Evde biriken çamurlu su, bölgeye sevk edilen iş makineleriyle duvarın yıkılmasıyla tahliye edildi.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Geceyi yakınlarının evinde geçirdiklerini belirten 5 çocuk annesi Sevim Ölmez, "Evde oturduğumuz sırada mutfaktan su girmeye başladı. Pencereden baktığımda suyun hızla yükseldiğini görünce çocuklarımı alıp kendimizi dışarı attık. Birkaç dakika içinde evimiz tamamen suyla doldu. Canımızı zor kurtardık. Evde hiçbir şey kalmadı. Kiracıyız, yardım bekliyoruz" dedi.

'YARDIM BEKLİYORUZ'

Evini sel sularının basmasından dolayı mağdur olduğunu ifade eden Kemal Ölmez ise daha önce de aynı bölgede su baskını yaşadıklarını belirterek, "Bu kez ev tamamen doldu. Çocuklarımızı güçlükle çıkardık. Eve girdiğimizde sanki savaş çıkmış gibiydi. Çamaşır makinesi parçalanmış, yatak ve mobilyalar kullanılamaz hale gelmiş. Hiçbir eşyamız kalmadı. Yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Selin etkili olduğu mahallede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları sürerken, Balıklıgöl bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerde yağışların 5 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Şanlıurfa, kiracı, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
