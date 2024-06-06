Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor

Şanlıurfa\'da Sıcak Hava Etkisini Sürdürüyor

Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor. Termometreler 44 dereceyi gösterirken, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları tercih ediyor. Bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Sıcaklardan bunalanlar ise dondurma ve buzlu içecekleri tercih ediyor.

06.06.2024 13:51
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Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti.

Kentteki bazı çocukların ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştığı görüldü.

Sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar ise serinlemek için dondurma ve buzlu içecekleri tercih etti.

Vatandaşlardan İbrahim Polat, Şanlıurfa'nın yaz aylarında çok sıcak olduğunu belirterek, "Bu sıcaklıklar temmuz ve ağustos aylarında 50 dereceyi geçebiliyor. Sıcaklardan dolayı yeşil alanları tercih ediyoruz. Bugün de çocuklarla daha serin olduğu için Balıklıgöl yerleşkesine geldik. Hem serin havada dinlendik hem çocuklar dondurma yiyerek serinlemiş oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

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