Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 şüpheli yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kırsal Sarıören ve Konurtepe mahallerinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce buradaki ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 4 şarjör, 254 mermi ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda M.C.Ç, V.D. ile M.S.D. gözaltına alındı.