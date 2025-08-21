Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

21.08.2025 12:58
7 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek, Ceylanpınar, Suruç ve Hilvan ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 8 tüfek ve 7 şarjör ile 157 mermi ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

