Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek, Ceylanpınar, Suruç ve Hilvan ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 8 tüfek ve 7 şarjör ile 157 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.