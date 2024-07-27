Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda, Jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada 3 uzun namlulu silah, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 şarjör, 680 mermi ve 2 yelek ele geçirildi. Operasyonda ev sahibi H.K. gözaltına alındı.

27.07.2024 14:53
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 uzun namlulu silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kırsal Hasırlı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 uzun namlulu silah, 1 ruhsatsız av tüfeği, 15 şarjör, 680 mermi ile 2 yelek ele geçirdi.

Operasyonda ev sahibi H.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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