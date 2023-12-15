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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu tüfek, 2 tabanca, 13 şarjör, 2 bin 871 mermi, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1 hücum yeleği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika