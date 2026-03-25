Şanlıurfa'da Silah Paylaşımına Operasyon

Şanlıurfa'da sosyal medya platformlarında silah paylaşımı yapanlara yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda silah ve mermi ele geçirildi, 9 şüpheli yakalandı.
Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
