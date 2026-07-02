Şanlıurfa\'da Silahlı Saldırı: Ahmet B. Yaralandı

ŞANLIURFA'da evine girmek üzereyken silahlı saldırıya uğrayan Ahmet B., yaralandı. Olay anı ve şüphelinin kaçışı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Evine girmek için apartman girişine yönelen Ahmet B., kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Ahmet B. yere yığıldı. Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Ahmet B.'yi hastaneye kaldırdı. Ahmet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheli ise saldırının ardından kaçtı.

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin Ahmet B.'ye ateş edip kaçtığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.