Şanlıurfa'da Sokak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sokak Tartışması Kanlı Bitti

Şanlıurfa\'da Sokak Tartışması Kanlı Bitti

Şanlıurfa'da Gökan A. sokakta tartıştığı Ali Begrik'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

12.08.2024 16:09
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ŞANLIURFA'da Gökan A. sokakta tartıştığı Ali Begrik'i (44) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan Gökan A. ile Ali Begrik arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ali Begrik, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheli de olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ali Begrik'i ilk müdahale sonrası ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Begrik, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli de kısa sürede polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA

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