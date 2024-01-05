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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden ailenin babası tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden ailenin babası tutuklandı

Şanlıurfa'da 6 Mayıs 2023'te sulama kanalına düşen otomobilde eşi ve 5 çocuğu hayatını kaybeden Hasan Çetin tutuklandı. İddialara göre olayın kasten gerçekleştirildiği soruşturma kapsamında baba ve yeni eşi gözaltına alındı. Baba tutuklanırken, eşine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Şanlıurfa\'da sulama kanalına düşen otomobilde hayatını kaybeden ailenin babası tutuklandı
05.01.2024 - 19:39,  Güncelleme: 19:43
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Şanlıurfa'da kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuğu ve eşinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Hasan Çetin tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs 2023'te Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 5 çocuk ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın kasten gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçtan atlayarak kurtulduğunu iddia eden baba Hasan Çetin ile olaydan yaklaşık 5 ay sonra evlendiği eşi İslim Çetin'i gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İslim Çetin ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Kentte 6 Mayıs'ta Hasan Çetin'in kullandığı 31 B 7008 plakalı otomobil sulama kanalına düşmüş, sürücünün araçtan atlayarak yaralı kurtulduğu kazada, eşi Özlem Çetin ile 5 çocuğunun cenazesi bulunmuştu.

Kaynak: AA
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