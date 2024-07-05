Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Dün, Kırsal Şeyh Çoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren ve kaybolan İzzet Başgök'ü (29) arama çalışması tamamlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler tarafından ortak yürütülen çalışmalarda, Başgök'ün cesedi bölgede bulundu.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren İzzet Başgök dün kaybolmuştu.