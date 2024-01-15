Şanlıurfa\'da Sünger Deposunda Yangın: 1 Milyon Liralık Zarar

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ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, bir sünger deposunda yangın çıktı. Alev topuna dönen depodaki yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, öğle saatlerinde Eski Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir sünger deposunda çıktı. Depodan yükselen alevleri görenler durumu 112'ye bildirdi. Çevrede paniğe yol açan yangına ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangının 1 milyon liralık maddi zarara yol açtığı belirtildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.