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Şanlıurfa'da Şüpheli Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Şüpheli Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da devriye gezen ekipler, durdurdukları Suriye uyruklu bir şahsın elinde baston görünümlü 80 santim uzunluğunda bıçak buldu. Şahsın ayrıca 'reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı ortaya çıktı.

12.12.2023 - 20:07,
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ŞANLIURFA'da devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu M.A.?yı elinde baston görünümlü içinde 80 santim uzunluğunda bıçakla yakaladı. M.A.'nın sorgulamasında 'reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı ortaya çıktı.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, yaya olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine Suriye uyruklu M.A.?yı durdurup, üst araması yaptı. M.A.'nın yapılan 'Genel Bilgi Taraması'nda (GBT), 'Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar' suçundan arandığı tespit edildi. Görevli bekçi bu sırada şüphelinin elindeki bastonu fark ederek inceledi. Bastonun içinde gizlenmiş halde 80 santim uzunluğunda bıçak olduğunu belirleyen bekçi, baston bıçağa el koyarken, M.A., gözaltına alındı. (DHA)

Şanlıurfa\'da Şüpheli Şahıs Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Şüpheli Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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