Şanlıurfa'da Tahliye Kanalı Açma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Tahliye Kanalı Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa\'da Tahliye Kanalı Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Suruç Ovaları'nda tahliye kanalı açma çalışmalarını sürdürüyor. Toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamayı hedefleyen DSİ, tahliye kanalının açılmasıyla taban suyunun düşürülerek tarımsal verimliliğin artacağını belirtti.

26.08.2024 11:46
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Şanlıurfa'da tahliye kanalı açma çalışmaları sürüyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

"Şanlıurfa ve Suruç Ovaları Tahliye Kanalı Açılması ve Sanat Yapıları 1. Kısım İnşaatı" işinde toplulaştırma çalışmaları kapsamında 10 köyde tescil aşamasına gelinmiş olup 43 köyde ise 1. ve 2. askı çalışmaları devam ediyor.

Suruç Ovası'nda toplamda 126 kilometre tahliye kanalı açılmış olup 4 kilometre taş duvarlı kanal, 40 kilometre işletme ve bakım yolu ile 70 menfez imal edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Suruç Ovası'nda tahliye kanalının açılmasıyla birlikte taban suyunun düşürüleceği ve tarımsal verimliliğin arttırılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İşin tamamlanmasıyla birlikte Suruç ilçesindeki 53 köydeki toplulaştırma çalışmaları kapsamında, blok ve parselasyon planları ile aynı hak sahiplerine ait tam veya hisseli, birbirlerine uzak, geometrik şekilleri bozuk, ulaşım imkanları yetersiz olan taşınmazlar bir araya toplanarak yol ve su hatlarına cepheli, geometrik şekilleri düzgün yeni taşınmazlar oluşturulacaktır. Böylelikle üreticilerimiz, yeni taşınmazlarına daha kolay ve daha kısa yoldan ulaşacak, gün içerisinde bir parselden bir parsele gitmeden aynı taşınmaz üzerinde çalışma imkanı bulacak ve en az maliyetle üretim yapabilecektir. Ayrıca, iş kapsamında Suruç Ovası'nda toplam 207 kilometre tahliye kanalının açılması ile birlikte taban suyu düşürülerek ve tarım arazilerindeki tuzlanma önlenerek tarımsal verimlilik arttırılacak, artan tarımsal verim ile birlikte yöre halkı ekonomik değeri yüksek ürünler üretmeye devam edecektir. Tahliye kanalları üzerinde 159 adet yol geçişinin tamamlanması ile kanal üzeri ulaşım sağlanmış olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Tahliye Kanalı Açma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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