Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da arıcılık eğitimi Erzurum işbirliğiyle veriliyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da arıcılık eğitimi Erzurum işbirliğiyle veriliyor

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Şanlıurfa\'da TEKNOFEST Güneydoğu\'da arıcılık eğitimi Erzurum işbirliğiyle veriliyor
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TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da TÜME alanında öğrencilere arıcılık eğitimi sunuluyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve TÜME Vakfı işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler arı türlerini tanıyor ve arıları canlı gözlemliyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da, gıda, tarım ve hayvancılık alanında teknoloji geliştiren firmaların yer aldığı TÜME alanında öğrencilere arıcılık eğitimi veriliyor.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ilk gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve TÜME Vakfı işbirliğinde düzenlenen eğitimlerde, öğrencilere arı türleri ve arıcılık hakkında bilgi veriliyor.

Eğitim kapsamında öğrenciler, getirilen arıları canlı olarak inceleme fırsatı da buluyor.

Bilim Erzurum eğitmeni Abdulkadir Sümbül, AA muhabirine, öğrencilere arılar hakkında eğitici dersler verdiklerini söyledi.

Eğitimlerle öğrencilerin doğa, tarım ve arıcılığa yönelik meraklarını artırmayı hedeflediklerini belirten Sümbül, "Öğrencilerimiz burada hem TEKNOFEST'in ruhuyla eğleniyor hem öğreniyor. Teknolojik olarak ileride yapacakları çalışmaları da arılar gibi daha çalışkan olarak gerçekleştirmelerini hedefliyoruz." dedi.

TEKNOFEST Güneydoğu'nun öğrencilerin ufkunu açan çalışmalar sunduğunu aktaran Sümbül, etkinlikte öğrencilerin mutlu olduğunu, kendilerinin de bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Eğitime katılan öğrenciler de arıcılık konusunda bilgi edinmekten ve arıları yakından görme fırsatı bulmaktan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da TEKNOFEST Güneydoğu'da arıcılık eğitimi Erzurum işbirliğiyle veriliyor - Son Dakika
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