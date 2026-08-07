Şanlıurfa'da Ters Yönde Giden Sürücüye 60 Bin Lira Ceza

Şanlıurfa'da otoyolda ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsüne 60 bin lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Harran Üniversitesi istikametinde bir aracın otoyolda ters yönde ilerlediği tespit edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan aracın sürücüsü M.N.E'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 60 bin lira ceza kesildi.

Ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü hakkında, Türk Ceza Kanununun ilgili maddesi kapsamında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatıldı.