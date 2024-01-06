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Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, mısır yüklü bir tır ile makarna yüklü bir tır çarpıştı. Kazada, tır sürücüsü Halil Akay olay yerinde hayatını kaybederken, diğer tırda bulunan Halil Alkan ve Faruk Alkan ağır yaralandı. Yaralılardan Faruk Alkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa\'da 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
06.01.2024 - 10:07,
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Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Halil Akay'ın kullandığı 63 K 8022 plakalı mısır yüklü tır, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu 12. kilometresinde 01 Z 2490 plakalı makarna yüklü tır ile çarpıştı.

Kazada, Halil Akay olay yerinde hayatını kaybetti, diğer tırda bulunan ağır yaralı Halil Alkan ve Faruk Alkan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Faruk Alkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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