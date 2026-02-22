Şanlıurfa\'da TIR Kazası: Sürücü Yangında Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'da önündeki TIR'a arkadan çarptıktan sonra yan yatan TIR'ın sürücüsü Bayram İpek (46), araçta çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir kara yolu üzerinde meydana geldi. Mardin'den Gaziantep yönüne giden Bayram İpek idaresindeki TIR, aynı yönde ilerleyen başka bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan TIR yan yatarken, araç kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Bayram İpek'in araçta yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, yol bir süre tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. İpek'in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.