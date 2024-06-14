Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Viranşehir-Şanlıurfa kara yolu Abalar Mahallesi yakınlarında yerde erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.
Ekipler, yaptıkları araştırmada, cesedin Sedat Karhan'a (34) ait olduğunu belirledi.
Karhan'ın, yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpması sonucu öldüğü tespit edildi.
Kazaya karışan sürücü M.Ö, Gaziantep'in Nizip ilçesinde gözaltına alındı.
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