Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonunda 35 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
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