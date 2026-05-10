Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 4 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?