Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı.
Karaköprü, Birecik ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen adreslere operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 41.5 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar, çarşaf kağıt ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
