Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

19.04.2026 13:11
Şanlıurfa'da 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Karaköprü, Birecik ve Suruç ilçelerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 41.5 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram kubar esrar, çarşaf kağıt ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
