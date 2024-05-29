Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda 200 gram sentetik uyuşturucu ve 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca 30 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

29.05.2024 22:21
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Birecik, Siverek, Suruç ve Akçakale ilçelerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 200 gram sentetik uyuşturucuyla 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 30 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Şanlıurfa, Narkotik, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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