Şanlıurfa\'da Uyuşturucu Operasyonunda 431 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Halfeti ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 431 kök Hint keneviri ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Suruç ve Halfeti ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Suruç ve Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonlarda, 421'i saksılarda ekili 431 kök Hint keneviri ile 1 tabanca, 1 tüfek ve 29 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.Ö, H.Ö, A.A, Z.Ç. ve B.Ç'nin sorguları sürüyor.