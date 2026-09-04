Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9,5 kilo skunk ele geçirildi, 4 tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9,5 kilo skunk ele geçirildi, 4 tutuklandı

Şanlıurfa\'da uyuşturucu operasyonunda 9,5 kilo skunk ele geçirildi, 4 tutuklandı
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Şanlıurfa'da polisin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

ŞANLIURFA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi. İki ayrı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerindeki aramalarda toplam 9 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Şanlıurfa, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9,5 kilo skunk ele geçirildi, 4 tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9,5 kilo skunk ele geçirildi, 4 tutuklandı - Son Dakika
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