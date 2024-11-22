Şanlıurfa'da Yalnız Yaşayan Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yalnız Yaşayan Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Şanlıurfa\'da Yalnız Yaşayan Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü

Şanlıurfa'nın Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Leyla Üren, evinde boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Suriye uyruklu bir şüpheli yakalandı ve soruşturma devam ediyor.

22.11.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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ŞANLIURFA'da yalnız yaşayan Leyla Üren (43) evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Leyla Üren'in yaşadığı daireden gelen gürültü sonrası komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, girdiği evde kadını kanlar içerisinde buldu. Kontrolde boğazı bıçakla kesilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Leyla Üren'in cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis de bölgedeki güvenlik kamerası incelemesinin ardından kimliğini saptadığı Suriye uyruklu şüpheli Ahmad El Avvad'ı yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

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