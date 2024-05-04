Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde aranan 13 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçle mücadele, asayiş, narkotik ve motosiklet denetimlerine yönelik şok uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde, aranması bulunan13 şüpheli yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 26 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik kurallarını ihlal den 11 araca ise idari para cezası uygulandı.
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