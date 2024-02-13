Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 36 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa\'da yapılan uygulamalarda aranan 36 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda, aranan 36 şüpheli yakalandı. Uygulamalar kapsamında 12 bin 146 şahıs, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı. Denetimler sonucunda 22 yoklama kaçağı kişi yakalanırken, 5 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 5 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetlenen araçlara toplamda 206 bin 142 TL trafik idari para cezası uygulandı ve 2 iş yerine idari işlem yapıldı.

13.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
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Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 36 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde aranan şahısların yakalanması suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar sürüyor.

Uygulamalarda 12 bin 146 şahıs, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı.

Denetimler sırasında 36 aranan şüpheli, 22 yoklama kaçağı kişi yakalandı, 5 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Denetlenen araçlara 206 bin 142 TL trafik idari para cezası uygulandı, 2 iş yerine ise idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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