Şanlıurfa'da Yasadışı Kenevir Operasyonu
Viranşehir ve Akçakale'de kenevir eken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Akçakale ilçelerinde kenevir ektiği belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ektiği tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.
Viranşehir ve Akçakale ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 24 kök kenevir ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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