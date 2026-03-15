Şanlıurfa'da Yaya Hayatını Kaybetti

15.03.2026 23:12
Eyyübiye'de otomobilin çarptığı 84 yaşındaki Bozan Kırat hayatını kaybetti, sürücü gözaltında.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

H.Y. idaresindeki 06 BVZ 163 plakalı otomobil, Koçören Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bozan Kırat'a (84) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kırat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
