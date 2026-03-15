Şanlıurfa'da Yaya Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
H.Y. idaresindeki 06 BVZ 163 plakalı otomobil, Koçören Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Bozan Kırat'a (84) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kırat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
