Şanlıurfa'da Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Yeni Dönem Başlıyor

Şanlıurfa\'da Yeni Dönem Başlıyor
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Kültür Bakanı Ersoy, Şanlıurfa'da tarihi projelerle yeni bir döneme girdiklerini açıkladı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnsanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinin gerçekleştiği Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinin gerçekleştiği Şanlıurfa'da yeni bir döneme hazırlanıyoruz. Taş Tepeler Projesi Koordinatörümüz Prof. Dr. Necmi Karul ile Karahantepe ve Sayburç'taki çalışmalarımızı, yeni bulguları ve gelecek dönem hedeflerimizi değerlendirdik.

Buzul Çağı'nın ardından ilk yerleşik yaşamın ve 'mega köylerin' ortaya çıktığı bu eşsiz coğrafyada; mitlerin kökenine ışık tutan Karahantepe, merdiven, pencere ve mimarlık tarihi açısından devrim niteliğindeki 'köşenin' keşfi gibi mimari unsurların bilinen en erken örneklerini barındırıyor. Sayburç ise yerleşik yaşamın ve mimarinin dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Sayburç'ta 2 bin 700 metrekarelik alanda açığa çıkardığımız yaklaşık 70 yapının ardından yerleşimi açık hava müzesine, geleneksel köy yapılarını ise öncü bir köy müzesine dönüştürmeyi planlıyoruz. Geleceğe Miras ve Taş Tepeler projelerimizle bu benzersiz mirası koruyarak geleceğe taşımayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Şanlıurfa, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika

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