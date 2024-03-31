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Şanlıurfa'da sandıkların yüzde 15.22'si açıldı, AK Parti önde - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sandıkların yüzde 15.22'si açıldı, AK Parti önde

Şanlıurfa\'da sandıkların yüzde 15.22\'si açıldı, AK Parti önde

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa'da saat 19.40 itibarıyla açılan sandıkların yüzde 15.22'sine göre AK Parti yüzde 36.7, YRP yüzde 35.42, DEM Parti yüzde 24.85, CHP yüzde 2.06, İYİ Parti yüzde 0.48 oy aldı.

31.03.2024 19:54  Güncelleme: 19:55
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31 Mart yerel seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre Şanlıurfa'da saat 19.40 itibarıyla sandıkların yüzde 15.22'si açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre AK Parti yüzde 36.7, YRP yüzde 35.42, DEM Parti yüzde 24.85, CHP yüzde 2.06, İYİ Parti yüzde 0.48 oy aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da sandıkların yüzde 15.22'si açıldı, AK Parti önde - Son Dakika

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