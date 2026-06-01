Şanlıurfa'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Mardin karayolunun Dağyanı Mahallesi yakınlarında henüz plakaları öğrenilemeyen 3 tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Haşim Deyer (46) ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Deyer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
